شاهد .. مدير أعمال نجم الأكشن فان دام يكشف عن استعداده للمشاركة في عمل مصري و ثلاثة فنانين مرفوض التعاون معهم نهائياً.. من هم ؟

انت الان تتابع خبر مدير أعمال نجم الأكشن فان دام يكشف عن استعداده للمشاركة في عمل مصري و ثلاثة فنانين مرفوض التعاون معهم نهائياً.. من هم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

فاجئ النجم العالمي جون كلود فان دام، جمهوره ومحبيه في الوطن العربي وخاصة جمهورية مصر، بـ الغاء زيارته إلى مصر والتي أعلن عنها سابقاً.

وكان مدير أعماله وليد التلباني، أعلن قبل أيام، إلغاء الزيارة التي كان مقرراً أن يجريها الفنان العالمي إلى مصر، من دون تحديد موعد لزيارة جديدة.

وذكر التلباني أسباب زيارته الى مصر، وذلك خلال تصريحاته لجريدة النهار قائلاً "عيّنت جمهورية الكونغو الديمقراطية فان دام سفيراً لها، ومنذ ذلك الحين وهو ينسّق مع الرئيس الكونغولي وعدد من زعماء الدول من أجل نشر السلام في العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفعه لطلب زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأيضاً من أجل دعم السياحة المصرية، وتصوير جزء من فيلمه الجديد في مصر".

وأضاف: "الزيارة لا تزال قائمة، وسوف يتم تحديد موعد جديد لها قريباً".

وعن تعاونه مع فنانين مصريين في أعماله المقبلة، قال: "محمد هنيدي طلب أن يشارك في فيلم مع فان دام، ورحّبت بذلك، ولكنه اختفى فجأة، رغم الجدل الذي أثاره الثنائي عبر التواصل الاجتماعي خلال احتفال الفنان العالمي بعيد ميلاده".

وأضاف: "فان دام مستعد للمشاركة في عمل مصري، وقال إنه يسعده أن يشارك بالسينما المصرية أو يصوّر مشاهد من أفلامه في مصر التي يحبها كثيراً".

وتابع: "ولكن في المقابل يجب تقديره مادياً، فما فعله هنيدي سبقه إليه أحمد السقا وأحمد عز، وتعاونه معهم أصبح مرفوضاً، فآخر فيلم أنتجته "نتفليكس" له ظلّ لمدة 3 أشهر ضمن الأكثر مشاهدة عالمياً، وحقق ملايين المشاهدات".

واستطرد: "إذا طلب أحمد السقا مرة أخرى التعاون مع فان دام، فسأقول له عذراً راحت عليك، هو لم يلتزم بموعده مع النجم العالمي عندما كان يصوّر مسلسل "نسل الأغراب" في رمضان الماضي".

الجدير بالذكر أن النجم العالمي فان دام، يشارك في برنامج المقالب "رامز موفي ستار" مع الفنان رامز جلال، والذي يُعرض في رمضان الحالي، على قناة MBC مصر ومنصة اتفرج.