شاهد .. حمل الفنانة أصالة نصري في عمر 52 عاماً من زوجها فائق حسن يفجّر ضجة واسعة ! والجمهور يُصاب بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر حمل الفنانة أصالة نصري في عمر 52 عاماً من زوجها فائق حسن يفجّر ضجة واسعة ! والجمهور يُصاب بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

قالت وسائل إعلام عربية مهتمة بالشأن الفني في خبر فجّر ضجة وصدم الجمهور: إنه يبدو أن الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصري حامل في عمر 52 عاماً، بعد أن ظهرت في صورها الأخيرة.

وتضيف الوسائل: "انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة السورية ​أصالة​ خلال تحضيراتها لإطلالتها لحفل السحور الخيري الذي اقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية أمس".

وكانت الفنانة أصالة نصري: قد "اختارت لهذه الاطلالة جامبسوت باللون البنفسجي وارتدت فوقه عباءة مطرزة بالـ Pailettes البنفسجية الغامقة الامعة ونسقت معها مجوهرات باهظة الثمن فيها بعض الحبوب البنفسجية من الأحجار الكريمة".

وتضيف الوسائل:"ان أصالة اكتسبت وزناً زائداً في منطقة البطن فظهر وكأنه منتفخاً بشكل واضح مما جعل المتابعين يتساءلون ان كانت حامل من زوجها الشاعر ​فائق حسن​".

وتستدرك الوسائل خاتمةً: "هذا الأمر صعب جداً على أصالة وبحسب معلوماتنا فإن أصالة لم تنفصل عن زوجها وليست حامل بل هناك من يتقصد نشر هذه الشائعات عنها بسبب وجود مشاكل شخصية معها".