انت الان تتابع خبر حمل الفنانة أصالة نصري في عمر 52 عاماً من زوجها فائق حسن يفجّر ضجة واسعة ! والجمهور يُصاب بالصدمة !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)
قالت وسائل إعلام عربية مهتمة بالشأن الفني في خبر فجّر ضجة وصدم الجمهور: إنه يبدو أن الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصري حامل في عمر 52 عاماً، بعد أن ظهرت في صورها الأخيرة.
وتضيف الوسائل: "انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة السورية أصالة خلال تحضيراتها لإطلالتها لحفل السحور الخيري الذي اقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية أمس".
وكانت الفنانة أصالة نصري: قد "اختارت لهذه الاطلالة جامبسوت باللون البنفسجي وارتدت فوقه عباءة مطرزة بالـ Pailettes البنفسجية الغامقة الامعة ونسقت معها مجوهرات باهظة الثمن فيها بعض الحبوب البنفسجية من الأحجار الكريمة".
وتضيف الوسائل:"ان أصالة اكتسبت وزناً زائداً في منطقة البطن فظهر وكأنه منتفخاً بشكل واضح مما جعل المتابعين يتساءلون ان كانت حامل من زوجها الشاعر فائق حسن".
وتستدرك الوسائل خاتمةً: "هذا الأمر صعب جداً على أصالة وبحسب معلوماتنا فإن أصالة لم تنفصل عن زوجها وليست حامل بل هناك من يتقصد نشر هذه الشائعات عنها بسبب وجود مشاكل شخصية معها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. حمل الفنانة أصالة نصري في عمر 52 عاماً من زوجها فائق حسن يفجّر ضجة واسعة ! والجمهور يُصاب بالصدمة !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.