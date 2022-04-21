شاهد .. الفنان المصري حسين فهمي يبوح أخيراً بالسر المخفي في قلبه لأول مرة عن أكثر امرأة عشقها.. من تكون ؟

انت الان تتابع خبر الفنان المصري حسين فهمي يبوح أخيراً بالسر المخفي في قلبه لأول مرة عن أكثر امرأة عشقها.. من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، قبل شهر رمضان، بعد تداول أنباء تفيد بزواج الفنان حسين فهمي بالمطربة أنغام، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة بين الجمهور.

من جانبها، نفت الفنانة أنغام تلك الانباء، خلال إحيائها إحدى الحفلات، الذي تنظمه شركة روتانا في قاعة أرينا بمجمع 360، قائلة: “ضحكت على هذه الشائعة”.

وكان فهمي قد اعترف في حوار سابق عن عشقه امرأة بذاتها وندم فيها بسبب حبه لها وعدم زواجه منها.

وأوضح فهمي خلال لقائه في وقت سابق مع سمر يسري في برنامجها "أنا وأنا " المُذاع عبر فضائية "ON E"، أنه أحب امرأة ولم يستطع الزواج منها لأنها كانت متزوجة من رجل آخر.

واعترف "فهمي" بحبه لهذه السيدة والتي لم يكشف عن شخصيتها مكتفيًا بقوله أنه كان يحبها رغم أنها كانت متزوجة