شاهد .. أخيراً انكشف المستور.. لن تصدق المبلغ الحقيقي الذي تقاضاه فاندام في برنامج رامز موفي ستار.. رقم فلكي تجاوز المعقول !

انت الان تتابع خبر أخيراً انكشف المستور.. لن تصدق المبلغ الحقيقي الذي تقاضاه فاندام في برنامج رامز موفي ستار.. رقم فلكي تجاوز المعقول ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

صدر برنامج المقالب “رامز موفي ستار” ترند مواقع التواصل في الأيام الماضية، بعد أن وقع العديد من الفنانين في فخ رامز الجديد، بعد إقناعهم بالمجيء للبرنامج للتعاون مع الممثل العالمي فان دام في فيلم أكشن جديد.

وكشفت مصادر عن الأجر الذي حصل عليه جان كلود فاندام مقابل مشاركته ببرنامج “رامز موفي ستار”، والمذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، وهو 4 مليون دولار بالإضافة إلى مصاريف فريق عمله.

وتدور فكرة برنامج “رامز موفي ستار” هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

يذكر أن حلقات برنامج رامز موفي ستار تم تصويرها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام.

وتتمحور فكرة البرنامج حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن من بطولة فان دام. ويتعرض الضيوف لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وسط انفجارات من كل الجهات. وفي النهاية، تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة يوجد بها تمساح.