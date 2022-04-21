شاهد .. مش شبه ياسمين.. أحمد العوضي يصدم الكل بصورة مع طفلة زوجته ياسمين عبد العزيز.. والجمهور متفاجئ من ملامحها! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر مش شبه ياسمين.. أحمد العوضي يصدم الكل بصورة مع طفلة زوجته ياسمين عبد العزيز.. والجمهور متفاجئ من ملامحها! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر فيها العوضي برفق ابنة ياسمين عبد العزيز زوجته من داخل المنزل، وعلق قائلاً: "دليلا حبيبتي".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيراً لكن عدد من الناشطين استغربوا من عدم وجود أي تشابه بينها وبين أمها ياسمين وقال أحدهم: دي مش شبه أمها ياسمين.

وبالرغم من مرور أكثر من عام على زواجه من ياسمين لم يرزق العوضي حتى اليوم بطفل منها، لكن ذلك لم يخفت من شرارة الحب الكبيرة بين الطرفين.