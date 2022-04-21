شاهد .. جريمة تُبكي المصريين .. شاب يقتل أشقائه الثلاثة على الإفطار والسبب صادم ويشي له شعر الرأس !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

شهدت منطقة الوراق بالجيزة جريمة أسرية بشعة على الإفطار أقدم فيها موظف على قتل قتل أشقائه رميًا بالرصاص بسبب خلاف على الميراث.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة وراق العرب.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام.

التحريات الأولية التي باشرها العيد مروان مشرف مفتش فرقة الوراق وأوسيم بينت أن مشادة كلامية نشبت بين 4 أشقاء تطورت إل مشاجرة، فأطلق أحدهم الرصاص صوبهم فأردى اثنان منهم قتيلين ويصارع الثالث الموت ولاذ بالفرار.

ويكثف ضباط مباحث الوراق جهودهم بقيادة المقدم هاني مندور لضبط المتهم، وتم إيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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