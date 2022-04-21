شاهد .. بسبب سينتيا خليفة.. رامز جلال يتهم فان دام بالمراهقة المتأخرة بعد قيامه بهذا الأمر المحرج والذي لم يتوقعة أحد

انت الان تتابع خبر بسبب سينتيا خليفة.. رامز جلال يتهم فان دام بالمراهقة المتأخرة بعد قيامه بهذا الأمر المحرج والذي لم يتوقعة أحد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة سينتيا خليفة اليوم في برنامج المقالب رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر، وشهدت حلقة اليوم موقفا طريفا بين مقدم البرنامج رامز جلال ونجم أفلام الأكشن جون كلود فان دام.

فأثناء التحضير لاحظ رامز أن فان دام يمعن النظر في صورة ضيفة الحلقة الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة وغير منتبه لكلامه، وعندما نبهه قال فان دام إنها جميلة هل هي "موديل"؟، ليطلب منه رامز سرعة الاستعداد لبدء المقلب ويعلق قائلا : "عنده مراهقة متأخرة".

وأعرب فان دام عن سعادته بالعمل معها بعد لقائهما في الكرافان وسألها عن معنى اسم سينتيا، وعرض عليها المشاركة في فيلمه القادم، وظهرت سينتيا وهي ترقص سعيدة بكلامه.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي جون كلود فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة، وفي حالة استضافة أحد مشاهير الرياضة يتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج كبير.

يتعرض الضيوف بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات النارية والسيارات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.