شاهد .. الإعلامية السعودية لجين عمران تروي لأول مرة تفاصيل محاولتها الانتحار والذي أبكت كل متابعيها !

انت الان تتابع خبر الإعلامية السعودية لجين عمران تروي لأول مرة تفاصيل محاولتها الانتحار والذي أبكت كل متابعيها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الإعلامية لجين عمران تفاصيل محاولتها الانتحار وهي في سن الـ 17 عاما بسبب معاناتها الزوجية.

وأوضحت خلال لقاء لها في برنامج "مراحل مع علي العلياني": أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب ما دفعها لمحاولة الانتحار وتناولت جرعة زائدة من الأدوية.

وأشارت إلى كانت تعاني في حياتها الزوجية على الرغم من صغر سنها ولا تريد أن تخبر أهلها ولذلك قررت الانتحار للتخلص من هذه المعاناة.

وأضافت: عندما استيقظت وجدت نفسي في المستشفى بينما كانت الأسرة في حالة انهيار وكانت والدتي تبكي. وتابعت: " بعد هذه المرحلة التي عرضت نفسي فيها للخطر شعرت بالذنب تجاه نفسي وتجاه أهلي".

واختتمت قائلة: " قررت بعد ذلك أدرس وأتخرج وأشتغل وأنجح وأحقق أهدافي". لافتة إلى أن أسرتها دعمتها بشكل كبير.