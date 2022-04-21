شاهد .. ليس عادل إمام ولا محمد رمضان.. سألوا الفنان أحمد صيام عن الممثل نمبر وان فصدم الجميع بإجابته.. لن تصدق من يكون ؟

انت الان تتابع خبر ليس عادل إمام ولا محمد رمضان.. سألوا الفنان أحمد صيام عن الممثل نمبر وان فصدم الجميع بإجابته.. لن تصدق من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

قال الفنان أحمد صيام، إن الفنان أحمد السقا هو نمبر وان وليس الفنان محمد رمضان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نص الكلام" على شاشة "النهار"، أنه عمل مع رمضان أكثر لكن السقا أقرب لقلبه كما أن له علاقة صداقة مع والديه.

وأشار إلى أنّ الفنان علاء مرسي ظلم نفسه، بسبب "التشتيت"، وقال: "(علاء) عاوز يخرج ويمثل وينتج ويشتغل كوميدي طول الوقت.. هو ممثل أشطر من الكوميديان ويجب عليه التركيز".

واختار صيام، الفنان أحمد فهمي كبطل أمام ابنته في عمل فني، وقال إن فهمي لديه تنوع في القدرات الفنية، ويمكنه تقديم الدور الكوميدي بشكل مختلف عما يُقدَّم حاليًّا، إلى جانب الأدوار الإنسانية وأدوار الأكشن.

ولفت إلى أنّ الفنان حسن الرداد لا يلعب في الكوميدي بشكل ثابت ويهتم بــ"الجان".

وأوضح أن تقديم ابنته دورًا يتضمن بعضًا من الجرأة أمرٌ بيد زوجها، قائلًا: "هي في ذمة راجل.. هو ولي أمرها الآن وفي ولايته".