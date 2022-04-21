شاهد .. عادات صادمة للفنانين في قضاء سهراتهم الليلية برمضان.. ما كان يفعله محمود عبدالعزيز صدم كل المصريين وغير متوقع !

انت الان تتابع خبر عادات صادمة للفنانين في قضاء سهراتهم الليلية برمضان.. ما كان يفعله محمود عبدالعزيز صدم كل المصريين وغير متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

يأتي شهر رمضان ليلم شمل الأهل والأصدقاء، فينتهز أهل الفن فرحة الشهر الكريم ليقضوا مع أحبابهم أحلى السهرات.

وكان لنجوم الفن طقوس وعادات في الشهر الكريم وبحسب ما جاء في عدد مجلة حواء الصادر التسعينيات التي كشفت عن طقوس عدد من النجوم في إحياء ليالي رمضان.

الفنانة فريدة سيف النصر كانت تقضي سهراتها الرمضانية في البيت، وأن السهرات الرمضانية بالنسبة لها، لها مذاق خاص فهى تلم شمل الأهل والأصدقاء على مائدة السحور، حيث تشاهد برامج رمضان التلفزيونية المتميزة بصحة الأهل والأصدقاء.

وقالت فريدة:"كثيرًا ما نسهر مع أصدقائنا وأقاربنا داخل المنزل، كما نذهب إلى حى الحسين حيث تختلف سهراته عن غيرها من الأحياء وأفضل السهر على مقهى الفيشاوى لما يتميز به من جو رمضاني جميل".

أما الفنان الراحل أبو بكر عزت فكان يقضى سهرات رمضان مع أصدقاء الطفولة وعن ذلك كان يقول:"فى العادة أعطى لنفسي إجازة خلال الشهر الكريم كى استمتع بالجو العائلي واسترجع ذكريات طفولتي وشبابي، ومن ثم أحرص على قضاء السهرات الرمضانية مع جيراني وأصدقائي فى حى السيدة زينب، الذى ولدت فيه، لذلك أنتهز السهرات الرمضانية لأقضيها فى حى السيدة زينب.

بينما تحرص الفنانة سناء جميل على قضاء سهرات رمضان بمشاركة أصدقائها، فقالت:" فى العادة أتبادل أنا وزوجى الصحفى لويس جريس الزيارات الرمضانية في منزل أحد الأصدقاء كما ندعوهم كثيرًا على تناول السحور في منزلنا.

بحسب ما قاله الفنان الراحل محمود عبد العزيز إنه كان يرفض العمل خلال شهر رمضان، وينتهز الليالي المباركة ليقضيها مع أبنائه محمد وكريم، كما كان يحرص على قضاء السهرات الرمضانية مع الأهل والأصدقاء، والاستماع لحفلات أم كلثوم.

وحتى وقت قريب كانت منال سلامة تتناول سحورها عند محل"الجحش" الشهير في صناعة الفول المدمس ثم تشرب الشاي على قهوة الفيشاوي، إلا أن الأمر اختلف بالنسبة لها بسبب ابنها على الذي لم تستطع أن تتركه بمفرده في المنزل وتذهب لتناول السحور فى حى السيدة زينب، فأصبحت تقضى سهرات رمضان في المنزل مع الأهل والأصدقاء.

لافتة إلى أنها كثيرًا ما كانت تقضى سهرات رمضان داخل البلاتوه حيث تعمل خلال الشهر ومن ثم تتناول السحور مع أصدقائها فى العمل، وقالت سلامة أنها ظلت تعيد مشهد تصوير حتى ضرب مدفع الإمساك دون أن تتناول وجبة السحور.

وأكدت فادية عبد الغني حرصها الشديد على قضاء سهرات رمضان مع الأهل والأصدقاء حيث تقضى معاهم أحلى الأوقات فى حى الغورية والسيدة زينب والحسين.

بينما تحرص الفنانة دينا عبد الله على قضاء سهرات رمضان مع أفراد أسرتها سواء في المنزل أو فى أحد المخيمات الرمضانية، إلا أن كثيرًا ما كان يحرمها ضغط العمل من السهر مع الأصدقاء خلال شهر رمضان حيث كانت تقضى معظم لياليه داخل الاستوديو لتصوير أعمالها.

كان الفنان حسن مصطفى يحرص على قضاء السهرة الرمضانية مع زوجته وبناته، فكان يأجل التصوير خلال شهر رمضان، وعقب الانتهاء من صلاة التراويح، كان يذهب إلى إحدى بناته ويتناول السحور معها.