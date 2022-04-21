أخبار اليمن : الإفراج عن سفينة محملة بـ30 ألف طن من الديزل

الإفراج عن سفينة محملة بـ30 ألف طن من الديزل
أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يمارس سياسة التقطير في الإفراج عن سفن الوقود رغم الهدنة المعلنة.
وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أن تحالف العدوان ما يزال يمارس سياسة التقطير في الإفراج عن سفن الوقود، حيث أفرج اليوم عن سفينة الديزل الإسعافية "هارفيست" بينما ما تزال سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا" محتجزة منذ 15 يوماً.
وأشار المتوكل إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني ويرفع من غرامات التأخير الناتجة عن القرصنة.
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