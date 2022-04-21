شاهد .. اعترافات صادمة من النجمة رحاب الجمل.. هذا الفيلم بكرهه أوي وكل ما أفتكره أشتم نفسي.. لن تصدق ما هو؟

انت الان تتابع خبر اعترافات صادمة من النجمة رحاب الجمل.. هذا الفيلم بكرهه أوي وكل ما أفتكره أشتم نفسي.. لن تصدق ما هو؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الممثلة رحاب الجمل في فيلم بنت من دار السلام، من بطولة راندا البحيري، في عام 2014.

وكانت فكرة العمل عن فتاة أنهت دراستها في المرحلة الثانوية، ثم صارت تبحث عن عمل كي يعيلها.

وتدبر لها صديقتها عمل في منزل لدى رجل مسن، والذي يغتصبها ويجبرها على للزواج، فتتدمر حياتها لأنه مريض نفسي.

وكون الفيلم تضمن عدد من المشاهد غير لائقة، تعرضت رحاب للنقد من قبل جمهورها، وشعرت بالندم للمشاركة في هذا الفيلم الذي قالت انها تشتم نفسها وقت تذكرها له.

تعتبر الجمل إلهام شاهين مثلها الأعلى، بسبب قدرتها على انتقاء الأدوار المناسبة لها والتي تنجح بتجسيدها.

وفيفي عبدو ساعدتها لأن تقدم فن يصل إلى الجمهور، وكانت مساندة لها مع كل خطوة كانت تخطيها في المجال الفني.

ولم تقتصر مساندة عبدو على الجانب العملي من حياة رحاب، وإنما كانت تقف مها في المشاكل الشخصية.