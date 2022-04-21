شاهد .. لميس الحديدي تتجاوز حدود الأدب وتسأل نارمين الفقي عن ميولها للنساء لأنها لم تتزوج.. لن تصدق كيف ردت عليها الأخيرة !

انت الان تتابع خبر لميس الحديدي تتجاوز حدود الأدب وتسأل نارمين الفقي عن ميولها للنساء لأنها لم تتزوج.. لن تصدق كيف ردت عليها الأخيرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

في وقت سابق تحدثت نارمين الفقي في لقاء تلفزيوني ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي، من جديد عن عدم زواجها حتى الآن، كاشفة عن طفولتها وأسباب رفضها لعدد كبير من الرجال الذين تقدموا لزواجها.

وأكدت على أنها لم تجري أي عمليات تجميل طوال حياتها كما يزعم البعض، مشيرة إلى أنها لم تكن ترى أنها جميلة على الإطلاق.

وكشفت الفنانة الجميلة نرمين الفقي إنها في مرحلة الطفولة لم تكن ترى أنها فتاة جميلة كما هو الحال حاليا، وإنها لم يكن لديها الثقة الكافية في نفسها حتى وصلت إلى مرحلة الجامعة.

وتابعت: أنا لما كنت صغيرة كنت شايفة نفسي ولد أكتر ومعنديش أي ثقة في نفسي وكل تصرفاتي تصرفات، والجمال أمر نسبي ويجب أن يتوفر بجانبه جمال العقل والروح ليكتمل.

وعن أهمية الجانب المادي في زواجها، أكدت أن الجانب المادي ليس العنصر الأساسي الذي يتحكم في ارتباطها أو في حياتها بشكل عام.

وقالت : "هو مهم أنه على الأقل يبقا معاه فلوس تعيشنا، بس مش مشكلة يبقا أأقل مني مادام قادر يصرف على نفسه وعليا.

وتابعت: أنا مبصش للفلوس في شغلي، فأكيد مش هبصله في جوازة، أنا لو بحب الفلوس وعايزة كنت اتجوزت مليارديرات.

كذلك لفتت إلى أنها غيرت سيارتها بعد 11 عاما، موضحة أن أمر الماديات لديها غير هام، وأنها دخلت في علاقات لأنها لم تكتمل لأسباب كثيرة، من بينها الفن.

ووجهت الإعلامية لميس اتهاما خطيراً للفنانة نارمين قائلة: "بيقولوا عليك مالكش في الرجالة عشان ما اتجوزتشيش"، لترد الأخير قائلًا: "ليه؟ ثم واصل حديثه: شائعة من حاقدين لم ألتفت لها في يوم".

ولفتت إلى أنها كانت ستعتزل وتتزوج من دبلوماسي إلا أن الزيجة لم تكتمل.

كذلك قالت: هو أنا نفسي أتحب بجد، يمكن لحد دلوقتي محدش حبني بجد، لو لاقيت ده هكون سعيدة.

وأكدت على أنها لا تشعر بالندم لعدم زواجها حتى الأن، قائلة: افرضي أتجوزت راجل وكان سبب في أني أعجز بسرعة ونكد عليا، وكان اختيار غلط.