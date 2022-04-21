أخبار اليمن : الكهرباء تدعو ملاك المولدات لإلغاء الاشتراك الشهري

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الكهرباء تدعو ملاك المولدات لإلغاء الاشتراك الشهري

دعت وزارة الكهرباء والطاقة، ملاك المولدات الخاصة بأمانة العاصمة والمحافظات إلى إلغاء الاشتراك الشهري المضاف في الفواتير. الكهرباء تدعو ملاك المولدات لإلغاء الاشتراك الشهريدعت وزارة الكهرباء والطاقة، ملاك المولدات الخاصة بأمانة العاصمة والمحافظات إلى إلغاء الاشتراك الشهري المضاف في الفواتير. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء لوكالة سبأ، أن الوزارة ستنفذ حملة ميدانية لضبط المخالفين ابتداءً من 22 رمضان الجاري. وأهابت وزارة الكهرباء بكافة المشتركين تقديم بلاغاتهم عن المولدات المخالفة للقرار الوزاري عبر رقم خدمة المشتركين التابع للوزارة 8000144 أو إرسال صورة من الفواتير على رقم واتس آب: 772999295.

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