شاهد .. الجمهور في صدمة مما كشفته انتصار عن بدايات الفنان المصري محمد رمضان دون خجل وبكل جرأة !

انت الان تتابع خبر الجمهور في صدمة مما كشفته انتصار عن بدايات الفنان المصري محمد رمضان دون خجل وبكل جرأة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/21 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد ان حلّت الفنانة المصرية الشهيرة انتصار ضيفةً على برنامج العرافة الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور كشفت الأولى الكثير من أسرار النجم المصري محمد رمضان دون خجل سيما أسرار بداياته.

وقلت الفنان انتصار: "أنا بمثل له حاجة مهمة، وهو يمثل لي ذكرى مهمة ذكرني بها، كان لسة مش معروف وصغير شوية عن كده، كان بيمشي مع صاحب شبهه أوي في مسرح البالون، وكان بشنطة هاندباغ على كتفهم كأنهم خارجين من المدرسة".

وأضافت: "دخلوا مسرح البالون، كنت واقفة مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، والمخرج الراحل محسن إبراهيم جوه الخشبة، ولقيت 2 صغيرين ورفيعين، كنا بنعمل حاجة للشغل، وأنا الوحيدة اللي انتبهت لمحمد رمضان وصاحبه، فقالي إحنا بنلف في المسارح وبندور على شغل وفرص، وقلت له أنت عاوز تعمل إيه، إحنا بنعمل بروفات وممكن المخرج يزعق".

وتابعت: "محمد رمضان كان عارف إن ده محسن حلمي وقالي عاوزين نوري له إننا بنعرف نمثل، فاستأذنت المخرج، ولما لقاني متحمسة قالي هاتيهم، قلعوا الشنط وقلّد أحمد زكي أو محمد سعد وجابه بالظبط، وزميله عمل الشخصية التانية، وقعدوا وقت كتير، فأنا صفقت، وقلت لهم إنهم لازم يمشوا، عشان كنت خايفة أتشاط من المخرج وإبراهيم نصر، وفضلت أساعدهم عشان كنا بالليل".

وحتمت: "كنا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تم عرض فيلم له مع سوسن بدر، وسلّم عليّ، وقالّي ازيك يا انتصار، فقالي إنتي مش فاكرة!؟ قالي أنا الولد الصغير اللي كان معاه صاحبه على مسرح البالون وفكّرني بالموقف".

وأكدت انتصار: "مزعلش مني لما قلت إنه مش نمبر وان، وعلاقتي قوية به بدرجة أكبر من إنه يزعل منه".