شاهد .. الفنانة الأردنية ميس حمدان تقع في المحظور وتتسبب بضحة واسعة.. والجمهور يشن هجوم عليها.. ماذا فعلت ؟

انت الان تتابع خبر الفنانة الأردنية ميس حمدان تقع في المحظور وتتسبب بضحة واسعة.. والجمهور يشن هجوم عليها.. ماذا فعلت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

حملة هجوم واسعة تعرضت لها الممثلة والإعلامية الأردنية ​ميس حمدان بعد تشبيهها عاصمة المغرب الرباط برباط الحذاء، خلال فقرة الجغرافيا في برنامج ساعة حظ. الذي تقدمه خلال شهر رمضان.

حيث سألت ميس لمشترك عن عاصمة المغرب، وعندما تردد بالاجابة، ساعدته بطريقة اعتبرها كثيرون مهيناً للشعب المغربي، وغير لائقة على الهواء من شخصية محترفة أمام الكاميرات، إذ قالت: كيف بتربط كندرتك؟" ليجبيبها "الرباط".

وطالب كثيرون من الممثلة والاعلامية بالإعتذار عن زلة اللسان، وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي تتسبب بجدل كبير بين المتابعين في الوطن العربي بأكمله.

وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة ميس حمدان، صورا جديدة لها عبر حسابها في انستغرام، مرتدية قميص أزرق بحزام على الخصر، وبنطال أسود، وسدلت شعرها ويفي، وتزينت بمكياج ناعم زاد من سحر إطلالتها، وعلقت: "مين بيحب لوك الريترووووو"، وتفاعل المتابعون مع الصور مشيدين بجمالها واطلالتها، كما تعرضت للكثير من الانتقاد بعد نشر فيديو رقص لها على مقطع من أغنية أكرم حسني «ستو أنا» من مسلسل مكتوب عليا.

وفي حوار لها مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين"، كشفت الفنانة ميس حمدان، تفاصيل عن حياتها الشخصية وعلاقتها مع شقيقتيها مي سليم ودانا حمدان، مؤكدة انهن مترابطات جدا بعلاقة جميلة واستثنائية، وقالت: "أنا واخواتي مترابطين جدا وهذا امر استثنائي ومش موجود كتير".

وأضافت حمدان انها كانت خجولة جدا وهي صغيرة، وان لديها أكثر من شخصية، الخجولة، وجانب آخر يخرج امام الكاميرا لكن الناس تعتقد انها مغرورة لأنها لا تتحدث كثيرا في حياتها الشخصية ".