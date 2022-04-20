شاهد .. طلعت مبتعرفش تصلي.. فضيحة وخطأ فادح لا يُغتفر وقعت فيه إلهام شاهين في مسلسل ’’بطلوع الروح‘‘.. السر الكبير في سجادة الصلاة !

انت الان تتابع خبر طلعت مبتعرفش تصلي.. فضيحة وخطأ فادح لا يُغتفر وقعت فيه إلهام شاهين في مسلسل ’’بطلوع الروح‘‘.. السر الكبير في سجادة الصلاة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح وجود خطأ لم يلحظه القائمون على المسلسل خلال التصوير وعمليات المونتاج.

وخلال أحداث الحلقة ظهرت الفنانة إلهام شاهين بدور "أم جهاد" قائدة لواء "الخنساء" في ولاية الرقة، التي تقوم بتنفيذ عقاب على إحدى السيدات التي حاولت الهرب وتجلدها 50 جلدة.

وبعدما تنهي مهمتها تذهب للصلاة، وفي المشهد تقوم "أم جهاد" بوضع "سجادة الصلاة" على الأرض ولكن بشكل غير صحيح، لتضع المكان الذي من المفترض أن نضع عليه الرأس مكان القدم.

وأثار المشهد سخرية كبرى على وسائل التواصل وهاجم الكثير إلهام شاهين، وقال أحدهم: دي طلعت مبتعرفش تصلي يا جدعان.

وخلال أحداث الحلقة تعرفنا على "أم جهاد" واسمها الحقيقي "منال" هي زوجة الشيخ "نصار المصري" أمير جيش ولاية الرقة، والتي ما أن ترى "روح" وتسمع صوتها تسأل عن جنسيتها حتى تتعرف عليها.

ومسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.