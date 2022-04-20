شاهد .. أكثر لاعب أناني شاهدته في حياتي.. أسطورة ليفربول يصعق الوسط الكروي ويقوم بشن هجوم عنيف ضد محمد صلاح ؟؟

انت الان تتابع خبر أكثر لاعب أناني شاهدته في حياتي.. أسطورة ليفربول يصعق الوسط الكروي ويقوم بشن هجوم عنيف ضد محمد صلاح ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تألق نجم فريق ليفريول محمد صلاح في مباراة فريقة مع مانشيستر يونايتد يوم أمس حيث سجل هدفين وصنع هدف لتنتهي المباراة بفوز الريدز برباعية نظيفة.

وبعد المباراة هاجم واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بالرغم من تألقه وتسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد يوم أمس الثلاثاء.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها جرايم سونيس أسطورة ليفربول السابق أكد أن صلاح لاعب رائع بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكنه في نفس الوقت أكثر لاعب أناني شاهدته في حياتي".

وأضاف:" حينما يدخل صلاح لأرضية الميدان لا يفكر سوى في كيفية تسجيل الأهداف ولا يهمه التمرير للزملاء ما دام كان قريبًا من منطقة العمليات".

واضاف:" خلال العامين السابقين كان ماني يشبه صلاح إلى حد كبير يبحث عن التسجيل فقط قبل ان يتغير ويصبح فعال بصورة أكبر".

يُذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بـ 22 هدف.