شاهد .. زواج النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. ومفاجأة صادمة بشأن تحقق الأمر !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زواج النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. ومفاجأة صادمة بشأن تحقق الأمر !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

كانت قد فتحت ​شيرين عبد الوهاب​ أمام المتابعين إمكانية سؤالها عن أي موضوع يثير فضولهم وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

فسألها احد المتابعين عن حياتها العاطفية وهل ستفتح المجال أمام علاقة حب أخرى وعن إمكانية زواجها من جديد بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وكانت إجابتها "لا".



ورداً على سؤال آخر من إحدى المتابعات "مين أغلى حد على قلبك بعد بناتك" فأجابت شيرين "أمي".



وعن سبب عدم وقوعها ضحية لمقالب رامز جلال أكدت شيرين أن الأخير يعرف شخصيتها جيدا، ويدرك أنه لا يمكن أن يفعل معها هذه المقالب.