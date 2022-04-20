شاهد .. النجم المصري محمد رمضان يرد على الداعية مبروك عطية بعد تصريحه الناري عنه.. لن تصدق ما قاله وصدم الكل !

انت الان تتابع خبر النجم المصري محمد رمضان يرد على الداعية مبروك عطية بعد تصريحه الناري عنه.. لن تصدق ما قاله وصدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

رد النجم محمد رمضان على الشيخ مبروك عطية الذي دافع عنه أمام واحدة من منتقديه بسبب أجره الباهظ في أعماله.

نشر رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع Facebook فيديو لمبروك عطية، وظهر وهو يقول: "مين نظر للفنان محمد رمضان على أنه شاب مصري شاف الويل، عشان ياخد دور يمثل فيه، وشقي وتعب ونجح وأخرتها فلوس، هو سرقكم، خد فلوسكم؟ أنا مبتكلمش عن حلال وحرام أنا بتكلم عن الزوايا، إحنا عندنا زوايا ناقصة، لو مرجعنهاش هنتعمي، وهنزداد سوادا وحقدا وكراهية لكل اللي معاه 1000 جنيه".

وتابع: أنتي عايزة إللي بياخد الـ 30 مليون يتبرع بيهم كلهم ويشحت… وهو بياخد 30 مليون أو 30 مليار من شغله، الفنان يتقاضى مثلا 5 مليون جنيه ويأتي للقناة بإعلانات بـ 50 مليون جنيه، إذا المبلغ ليس كبيرا.

وكتب رمضان تعليقا على الفيديو: "الدكتور مبروك عطية للاسف ما اسعدنيش الحظ اني اكون قبلت حضرتك او اتعرفت شخصياً بحضرتك ولكن انا احد متابعينك .. وعجبني جداً كلام حضرتك ".