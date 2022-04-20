شاهد .. سألوا الفنانة المصرية مي عز الدين عن الممثل اللي كان نفسها تتجوزه فتركت الخجل وأجابت بجرأة صادمة !

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة المصرية مي عز الدين عن الممثل اللي كان نفسها تتجوزه فتركت الخجل وأجابت بجرأة صادمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

كانت وما تزال الفنانة مي عز الدين صاحبة الوجه الملائكي والملامح الفاتنة وظلت دون زواج كل هذه المدة، الأمر الذي جعلها أحد أبرز العوانس في الوسط الفني بعد أن تخطت حاجز 40 عاماً، رفقة أسماء كثيرة.

وفي لقاء قديم لها في برنامج 100 سؤال تعرضت مي عز الدين لسؤال حول أكثر ممثل أحببته طوال مشوارها الفني بس اتجوز من غيرها.

وفجرت مي عز الدين مفاجأة حينها وقالت أن أكثر شخص أحبته لم يتزوج حتى الآن، ولم يرتبط بأي فتاة أخرى، ولا يزال عازب، دون أن تفصح عن اسمه، وهو ما دفع كثيرين للتكهن بأنه النجم أحمد السعدني.

ولم تسلم مي عز الدين من الشائعات طوال حياتها وتحديدًا شائعات الإرتباط وأبرزها شائعة ارتباطها بالنجم تامر حسني وظلت تلاحقها حتى تزوج من بسمة بوسيل وهنا نفت هذه الشائعة نفسها بدون أي إعلان او توضيح من مي عز الدين .