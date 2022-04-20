شاهد .. لن تصدق كم تسلمت الفنانة ’’سنيتيا خليفة‘‘ مقابل ظهورها في برنامج رامز موفي ستار.. الرقم غير معقول وسيصدمك بالتأكيد !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة سنيتيا خليفة ضيفة برنامج رامز موفي ستار الحلقة 19 اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية. تواجه الفنانة سينتيا خليفة اليوم العديد من المغامرات والمواقف الكوميدية الساخرة أثناء المقلب حيث تظن أنها ذاهبة للمشاركة في مشهد تمثيل مع نجم الأكشن العالمي فاندام لكنها تفاجيء بعد ذلك أنه مقلب من رامز جلال. وتسلمت الفنانة سينيتا مبلغ 22 الف دولار مقابل ظهورها في البرنامج. ومن ناحية أخرى، تنافس الفنانة سينتيا خليفة ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل دايمًا عامر برفقة الفنان مصطفى شعبان ويعرض عبر شاشة قناة on الفضائية، وقناة الحياة الفضائية.

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