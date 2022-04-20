انت الان تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف تزلزل العرب والعالم بتوقعات يشيب لها الولدان.. سيحدث قريباً ما يخشاه الكل !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)
تداول عدد من رواد مواقع التواصل تصريحات للفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، وذلك خلال لقاء تلفزيوني تحدثت فيه عن توقعات 2022.
وتنبأت ليلى عبد اللطيف بوفاة بعض من نجوم الفن، حيث قالت خبيرة الأبراج: «الموت يغيب ثلاثة وجوه فنية معروفة وبارزة، وواحدة منهم لها تاريخ كبير بالسينما والمسرح والتلفزيون».
جدير بالذكر، أنها كانت توقعت وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وتعرض الفنان سمير غانم لوعكة صحية خطيرة تؤدي إلى وفاته، ولكن قابل الجمهور تلك التصريحات بالتعليق بـ: «كذب المنجمون ولو صدقوا».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. العرافة ليلى عبد اللطيف تزلزل العرب والعالم بتوقعات يشيب لها الولدان.. سيحدث قريباً ما يخشاه الكل !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.