شاهد .. العرافة ليلى عبد اللطيف تزلزل العرب والعالم بتوقعات يشيب لها الولدان.. سيحدث قريباً ما يخشاه الكل !!

انت الان تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف تزلزل العرب والعالم بتوقعات يشيب لها الولدان.. سيحدث قريباً ما يخشاه الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل تصريحات للفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، وذلك خلال لقاء تلفزيوني تحدثت فيه عن توقعات 2022.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بوفاة بعض من نجوم الفن، حيث قالت خبيرة الأبراج: «الموت يغيب ثلاثة وجوه فنية معروفة وبارزة، وواحدة منهم لها تاريخ كبير بالسينما والمسرح والتلفزيون».

جدير بالذكر، أنها كانت توقعت وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وتعرض الفنان سمير غانم لوعكة صحية خطيرة تؤدي إلى وفاته، ولكن قابل الجمهور تلك التصريحات بالتعليق بـ: «كذب المنجمون ولو صدقوا».