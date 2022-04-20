أخبار اليمن : الأرصاد يكشف توقعات الطقس خلال 24 ساعة مقبلة

الأرصاد يكشف توقعات الطقس خلال 24 ساعة مقبلةنبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الجبلية من الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرتة التنبيهية اليوم، هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعده، عمران، ذمار، إب، حجة، المحويت، ريمة.

وأشار المركز إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى أثناء النهار على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والتي تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى ما بين 34-40 درجة مئوية.

كما نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار .. محذرا من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار.

ودعا المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من أجواء حارة.

ولفت المركز إلى أن كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي سجلت على النحو التالي: حجه : 7.6 ، المحويت : 1.8، في حين هطلت أمطار خارج نطاق محطات الرصد الجوي.