شاهد .. خفايا صادمة وراء السبب الحقيقي لاعتزال توفيق عبدالحميد.. رشوان توفيق يكشف السر الخطير والذي لا يعلم به أحد !!

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وراء السبب الحقيقي لاعتزال توفيق عبدالحميد.. رشوان توفيق يكشف السر الخطير والذي لا يعلم به أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان رشوان توفيق، السبب الحقيقي وراء اعتزال النجم توفيق الحميد الفن نهائيا، وذلك بعد مشاركته في مسلسل يوتيرن بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض في موسم دراما رمضان 2022.

وقال الفنان رشوان توفيق في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن توفيق عبد الحميد اعتزل الفن بسبب مشاكل صحية وليس كما يقال على المواقع فهو لديه مشكة بالعمود الفقري.

من جانبه، أعلن الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله الفن نهائيا خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء تصوير مسلسل "يوتيرن"، الذي يشارك في بطولته.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه على "فيسبوك" أنه قرر أن يكون مسلسل "يوتيرن" الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري، هو العمل الأخير قبل الاعتزال، قائلا " أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا".