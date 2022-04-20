شاهد .. لن تصدق من هو نجل النجمة رحاب الجمل.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. المفاجأة في هويته ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو نجل النجمة رحاب الجمل.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. المفاجأة في هويته ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

يبحث العديد من الأشخاص عن من هو ابن رحاب الجمل؟ حيث أن رحاب الجمل فنانة مصرية نالت على شهرة واسعة خاصة بعد نشر رحاب صورة لها مع ابنها حيث تفاجئ الجمهور واعتقدوا انه شقيقها.

وقالت رحاب الجمل في أخر لقاء تلفزيوني: “ابنى أدهم دخل مجال التمثيل ليعمل ممثل ، وهو معندهوش اي مشكلة في أدوار الإغراء التي اقوم بتقديمها ، لأنه عارف مهنتي كويس وهو على علم بذلك”.

ورحاب الجمل هي فنانة مصرية ولدت في مصر ونشأت هناك من مواليد 20/ابريل /1974 وقد قدمت الفنانة الكثير من الأعمال المميزة والتي جعلتها تنال شهرة واسعة وامتلاك قاعدة جماهيرية .

ومن أهم أسباب شهرتها الفيلم الجميل الذي شاركت فيه والذي لفت الأنظار لها وجعل الكثير من المخرجين يقدمون الأعمال لها وهو فيلم احكي يا شهرزاد الذي كانت تقوم بدور البطلة فيه.

وتعتبر رحاب الجمل من افضل الشخصيات في جمهورية مصر العربية وايضا في العالم العربي، والتي قدمت الكثير من الأدوار الفنية مع افضل الشخصيات في الفن المصرية، حصلت علي الكثير من الجوائز والالقاب في المجال الفني .