شاهد .. جميلة جميلات السينما المصرية.. تزوجت ابنها الوحيد بالخطأ وماتا سوياً في نفس اللحظة بعدما اكتشف أنها والدته.. لن تصدق من تكون ؟

انت الان تتابع خبر جميلة جميلات السينما المصرية.. تزوجت ابنها الوحيد بالخطأ وماتا سوياً في نفس اللحظة بعدما اكتشف أنها والدته.. لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تميزت الفنانة الراحلة أميرة أمير (1920 - 1968)٬ بجمال صارخ يشبه ملامح نجمات هوليود في الأربعينيات والخمسينيات. وعلى عكس ما هو متداول وتذكره موسوعة ويكيبيديا بأنها ابنة للفنانة عزيزة أمير.

يقول الروائي الكبير مصطفى نصر تصحيحًا لهذه المعلومة إن: اسمها سعدية أبو العلا عبد الرحمن – ولدت في 8 مايو 1926 بضاحية مصر الجديدة.

وفي رصيد الفنانة الراحلة 13 فيلمًا هي: تحت سماء المدينة٬ الله معنا٬ المستهترة٬ جحيم الغيرة، دكتور بالعافية٬ الكل يغني٬ عودة طاقية الإخفاء٬ المغني المجهول٬ الدنيا بخير٬ قصة غرام٬ ليلة الجمعة٬ ابنتي٬ حنان.

وعن قصة دخولها الفن تابع "نصر" في تصريحات خاصة لــ "الدستور": والدها كان جزارًا، جاءه مفتش التموين يسأله عن سعر اللحم، فوجده يبيع بأعلى من التسعيرة، فتشاجر مع مفتش التموين، وضربه بالساطور فقتله. وحكموا عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأغلق محل الجزارة إلى الأبد. فبحثت ابنته الكبرى سعدية عن عمل لكي تطعم أمها وأخوتها التسعة.

عملت خياطة بقروش قليلة، فدلتها صديقة لها على الممثلة عزيزة أمير، التي تبحث عن ممثلات جدد لفيلمها الجديد ابنتي.

تقدمت سعدية للاختبار، فاختارها المخرج نيازي مصطفى، ووافقت عليها عزيزة أمير، واختارت لها اسم أميرة أمير. واستطاع مدير الدعاية للفيلم أن يقنع الجماهير أن أميرة أمير هي أصلا ابنة عزيزة أمير. وانتشر الخبر، وباركته عزيزة أمير – مؤقتًا - على أساس إنه دعاية لفيلم من بطولتها وإنتاجها. وقامت عزيزة أمير بدور الأم ناهد، وأميرة أمير قامت بدور ابنتها هدى وعرض الفيلم في شهر إبريل عام 1944.

وأعجبت أميرة أمير بهذه الحكاية، فأكدت لكل من يسألها، أنها حقيقة ابنة عزيزة أمير، حتى ضجت عزيزة أمير وصرخت وأعلنت إنها لم تنجب بنات.

أعجب المخرج كمال سليم بأميرة أمير، فأسند إليها دورين مهمين في فيلميه حنان وليلة الجمعة عام 1944، ثم تزوجها وجعلها بطلة فيلمه قصة غرام عام 1945، ومات كمال سليم فجأة، فأكمل تلميذة محمد عبد الجواد إخراج الفيلم. وتزوج أميرة أمير أيضًا، وأخرج لها فيلمين هما: الدنيا بخير مع إبراهيم حمودة وعودة طاقية الإخفاء مع بشارة واكيم، وحدث خلاف بينهما فطلقها محمد عبد الجواد وتزوج من الراقصة حكمت فهمي.

وتزوجت أميرة أمير من المطرب الأردني غرام شيمة عام 1947 وأنجبت منه ابنتها، ثم انفصلت عنه في عام 1949. وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فتعرفت هناك على مهاجر أرمني من أصل مصري فتزوجته.

أثارت قصة زوجها فضولها، لمعرفة تفاصيل أكثر عن أصله المصري، وبدأت تسأله عن تفاصيل حياته السابقة، وأين كان يعيش في مصر، ليخبرها انه ولد في محافظة الشرقية، لتكتشف انه تربى في نفس المكان الذي تزوجت فيه.

سألت أميرة أمير زوجها عن عائلته ووالده، ليخبرها باسم والده وأنه تزوج من أمه التي كانت جميلة واصغر منه في السن، لكنها توفيت وكان اسمها سعدية، فأصيبت بزهول كبير وسألته: هل أسمك الحقيقي هو خالد؟.

تفاجأ خالد من معرفتها اسمه الحقيقي وأجابها بأنه اسمه الحقيقي بالفعل، لتسقط سعدية عبد الرحمن الشهير بـ أميرة أمير، في غيبوبة، متأثرة بصدمتها، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، وعندما استفاقت من غيبوبتها أخبرته أنها أمه.

اتصل خالد على الفور بعمته، التي أخبرته الحقيقة بأنه والدته لم تتوفى، وانها فنانة شهيرة أسمها أميرة أمير، وصعق خالد بعد أن تأكد من حقيقة زواجه من والدته، وعلى الفور دون تفكير أنتحر ملقيًا نفسه أمام سيارة كانت تسير في الشارع، ليتوفى الأبن ووالدته في نفس اللحظة.