شاهد .. لن تصدق من هو ابن محمود الجندي.. فنان شهير وبطل مسلسل ’’الكبير أوي‘‘.. مفاجأة صادمة لم يتخيلها أحد !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو ابن محمود الجندي.. فنان شهير وبطل مسلسل ’’الكبير أوي‘‘.. مفاجأة صادمة لم يتخيلها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

الراحل محمود الجندي من مواليد محافظة البحيرة بمركز أبو المطامير، درس بمدرسة الصنايع ثم تخرج منها من قسم النسيج.

وقام بالعمل في بداية حياته بعد انتهاءه من الدراسة بأحد المصانع ثم تركه وقام بالتقديم في المعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1967.

قدم العديد من الأعمال الفنية خلال مشواره الفني من مسلسلات وأفلام ومسرحيات مثل: طرائيعو – علشان خاطر عيونك – وراك وراك – رحلة السيد أبو العلا البشري – قضية العم أحمد – الخواجة عبد القادر – أحلي من الشرف مفيش – المشاغبات في السجن – ليلة البيبي دول – خارج على القانون، وغيرهم الكثير.

تزوج الفنان “محمود الجندي” من سيدة تدعي “ضحي حسن” وأنجب منها ولد وثلاثة بنات ولكنها توفيت في عام 2001 نتيجة اندلاع حريق بالمنزل أدي إلى وفاتها، وتزوج بعد ذلك من الممثلة القديرة “عبلة كامل”.

ورث نجل الفنان القدير “محمود الجندي” حب السينما والتليفزيون من والده لذلك درس بمعهد السينما وتخرج منه وبدأ العمل كمساعد مخرج ثم مخرج لكثير من الأفلام، يكون نجله أحمد من زوجته الأولي الراحلة “ضحي”.

الراحل محمود الجندي هو مخرج بدأ مشواره الفني كممثل، اشترك في فيلم (واحد من الناس) بطولة (كريم عبد العزيز) و (منة شلبي) إلى جانب عمله كمساعد مخرج في الفيلم نفسه بعد تخرجه من معهد السينما، وهو ابن الفنان محمود الجندي.

وأعقبه مشاركته كمساعد للمخرج في فيلم " ظرف طارق" بطولة أحمد حلمي وتوالت الأعمال بعد ذلك ليقوم باخراج مسلسل سيت كوم بعنوان «أحمد اتجوز منى» وعدد من الافلام مثل «حوش اللي وقع من منك»، و«اتش دبور»، و«طير أنت»، و«لا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية)».

أشترك إلى جانب الإخراج في كتابة عدد من الأفلام مثل فيلم فيلم «طير أنت»، بالاضافة الى مسلسل الكبير أوي، وتميزت معظم أعماله بانتمائها لمدرسة كوميدية تعتمد على السخرية من الثقافة الشعبية المتعارف عليها والمسماة Popular culture اخرج عدة أعمال تنتمي لمدرسة الكوميديا التي تعتمد على الاسقاط على أعمال فنية سابقة.