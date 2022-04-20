شاهد .. صدمة بسبب ما قاله نجم الأكشن فان دام عن تعدد الزوجات في الإسلام.. شريف عامر أصيب بالذهول !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)
عاد النجم العالمي جان كلود فاندام لدائرة الأضواء مجدداً بعد مشاركته في برنامج رامز موفي ستار بالمشاركة ولأول مرة مع الفنان رامز جلال.
وبعد مشاركته في البرنامج زاد اهتمام الجمهور العربي بمتابعة أخبار فان دام، ومعرفة الجوانب الخفية من شخصيته بالإضافة إلى معرفة آرائه في مختلف القضايا التي قد تعني الجمهور العربي، ومن بينها موضوع تعدد الزوجات في الشرع الإسلامي، حيث أبدى النجم العالمي جان كلود فاندام إعجابه الشديد بالتشريع الإسلامي الخاص بتعدد الزوجات.
ففي لقاء تلفزيوني مع المذيع شريف عامر قال فاندام أن تعدد الزوجات في الإسلام حل أمثل لازدياد اعداد النساء في العالم، بعد حديثه عن زوجاته الأربع.
وأثارت تصريحاته استغراب ودهشة شريف عامر، خاصة وأن ثقافة تعدد النساء لا تلقى قبولاً كبيراً في المجتمعات الغربية.
وتعد موافقة نجم الأكشن الهوليوودي البلجيكي الأصل جان كلود فان دام على مشاركة رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار، بمثابة مفاجأة وإحدى وسائل الجذب الحقيقية، حيث لم يتوقع الضيوف أن يشارك فاندام في المقلب، خاصة أن أجره مرتفع للغاية.
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