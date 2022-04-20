شاهد .. أتتذكرون الراقصة الشهيرة نجوى فؤاد ؟! ستنصدموا كيف أصبح حالها في سن 83 عاماً بعد المرض والوحدة القاتلة !

انت الان تتابع خبر أتتذكرون الراقصة الشهيرة نجوى فؤاد ؟! ستنصدموا كيف أصبح حالها في سن 83 عاماً بعد المرض والوحدة القاتلة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الراقصة المصرية نجوى فؤاد عن أنها تعاني كثيرًا، أوّلًا بسبب مرضها وثانيًا بسبب الوحدة القاتلة بعدما أصبحت في عمر 83 عامًا.

هذا وكشفت الفنانة الاستعراضية نجوى أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها عانت صحيا، إذ أصيبت بانزلاق غضروفي وأجرت عملية في قدمها بالإضافة إلى انتشار الجائحة.

الراقصة المصرية الشهيرة قالت في تصريحات تلفزيونية، إنها حاليا تخضع لعلاج طبيعي لعدم وجود عمليات قد تعالج ما تعاني منه في العصب في فقرات الظهر الرابعة والخامسة.

كما وأكدت نجوى فؤاد، 83 عاما خاتمةً أنها غير نادمة على أي شيء قدمته، لكنها تشعر بندم كبير حاليا لعدم تكوينها أسرة، لا سيما وأنها تعيش وحيدة، قائلة ”الوحدة بتقتلني وتتعبني كثيرا“.