شاهد .. خطأ فاضح وكارثي في مسلسل بطلوع الروح يثير ضجة وانتقادات حادة من الجمهور.. لن تصدق ما حدث !

انت الان تتابع خبر خطأ فاضح وكارثي في مسلسل بطلوع الروح يثير ضجة وانتقادات حادة من الجمهور.. لن تصدق ما حدث ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

تعرضت الحلقة الرابعة من مسلسل بطلوع الروح لعدد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهر عُمر- الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السعدني، وهو يُقبل يد أمير مدينة الرقة.

وكتب هاني عمارة، الباحث في جماعات الإسلام السياسي والتراث الإسلامي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: هناك بعض الملاحظات البسيطة في مسلسل بطلوع الروح، بخصوص البناء الفكري والعقائدي لـ داعش، مثل مشهد تقبيل أحمد السعدني لـ يد أمير الرقة عقب الاجتماع، والجماعات السلفية الجهادية مثل داعش لا يُقبّلون يد الأمير، وهذا الفعل ممنوعًا لديهم، ولكنه منتشر عند عموم المسلمين.

تلك المرة الأولى؛ التي يثير مشهدًا في المسلسل ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سبق وعُرض في إحدى الحلقات مشهدًا لـ روح التي تجسدها منة شلبي، وتقع روح تحت إيدي جنود داعش، بسبب لون حقيبتها الخضراء، حيث من قواعد مدينة الرقة أن تكون الحقيبة سوداء، وذكّرنا هذا المشهد بأحد الدعاه المعروفين إعلاميًا، والذي ظهر منذ فترة، وطالب السيدات بالمحافظة على لون الشنطة، والشراب حتى لا يثيروا الفتنة.

على جانب آخر، تصدر مسلسل بطلوع الروح محركات بحث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مضمونه وما يناقشه من قضايا حول الجماعات الإرهابية، وأيضًا الأزمة التي تعرض لها خلال تصوير المسلسل، حيث تعرّض صادق رولي محاسب شركة صباح إخوان للإنتاج لعملية خطف، بسبب حقيبة من النقود كانت بحوزته، وحتى الآن مازال مفقودًا، وتواصل الأجهزة الأمنية تحريات البحث عنه.