شاهد .. الفنان كريم فهمي يفضح بصراحة صادمة لماذا رحل اللاعب رمضان صبحي عن الأهلي.. أنكشف المستور !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)
علق الفنان كريم فهمي على رحيل اللاعب رمضان صبحي عن النادي الأهلي، مقابل العرض المالي الذي قدمه له نادي بيراميدز الرياضي.
وقال كريم فهمي خلال استضافته في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، بأنه لن يقبل بأي عرض مالي، لو كان لاعبا في النادي الأهلي لو كنت لاعبًا في النادي، ولكن تفكيره ليس مثل تفكير رمضان صبحي.
شدد كريم فهمي عن رحيل رمضان صحبي بسبب عرض نادي بيراميدز، قائلًا: مستحيل أوافق على عرض من بيراميدز، أنا لاعب في النادي الأهلي، لو كان هناك احتراف في الخارج، من المرجح التفكير في العرض، لأن أنا في أفضل نادي في القارة الإفريقية وضمن أحسن أندية العالم.
وفي سياق مختلف، يشارك الفنان كريم فهمي في بطولة فيلم السرب، مع عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد السقا، شريف منير، أحمد حاتم، آسر ياسين، وعدد آخر من الفنانين.
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