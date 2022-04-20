شاهد .. لن تتخيل لماذا تم حذف أسماء أبطال مسلسل ‘‘الإختيار 3’’ من تتر العمل.. مفاجأة صادمة لم يتوقعها أحد !

انت الان تتابع خبر لن تتخيل لماذا تم حذف أسماء أبطال مسلسل ‘‘الإختيار 3’’ من تتر العمل.. مفاجأة صادمة لم يتوقعها أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

الجمهور تفاجأ بتتر مسلسل الإختيار3 حيث تم حذف أسماء جميع أبطال العمل وعدم وضعها على التتر الأمر الذي أثار استغراب الجمهور.

وبحسب مصادر صحافية فإن حذف أسماء أبطال مسلسل الإختيار3 يعود إلى وجود نجوم كبار في العمل وهي سابقة الأولى من نوعها.

المعلومات تشير إلى أنه لم يتم وضع أسماء الأبطال على العمل تقديراً من الشركة لجهودهم ولأنه من الصعب الاختيار إسم أي شخص منهم سيكون قبل الآخر.

المسلسل الذي يشارك فيه كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها نجوم الصف الأول في عمل واحد.

إضافة إلى ذلك فإن لكل شخص منهم مكانته الفنية وقد اعتادوا أن يكونوا جميعهم في دور البطولة وهذه الفكرة لاقت تأييداً منهم جميعاً.

وهذا العمل الوطني كان دافعاً أكبر من أجل تنازل هؤلاء النجوم عن ذكر أسمائهم في تتر المسلسل وهي فكرة مخرج العمل بيتر ميمي الذي أراد أن يضع مقدمة مختلفة عن باقي مقدمات المسلسلات.