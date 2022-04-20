شاهد .. إبنة عمر الحريري تستذكر والدها بصورة أبكت قلوب الجمهور.. لن تصدق ما قالته !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر إبنة عمر الحريري تستذكر والدها بصورة أبكت قلوب الجمهور.. لن تصدق ما قالته !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

إستذكرت الممثلة المصرية ميرت الحريري والدها الراحل، الممثل المصري ​عمر الحريري​ بصورة شاركتها عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت ميريت بالصورة عندما كانت طفلة وتحتضن والدها وعلقت عليها بالقول :"بحب صورتي دي مع والدي...الله يرحمك ونعم السند".

إنتشرت الصورة بشكل كبير جداً بين المتابعين الذين تناقلوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها وأبدوا إعجابهم بها كما وكتبوا عبارات ترحموا فيها على والدها الراحل وتمنوا لها طول البقاء.

والجدير ذكره أن ميرت شاركت في 3 أعمال تمثيلية حققت فيها نجاحات لافتة.

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