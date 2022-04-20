شاهد .. بعد الحكم بسجنها 3 سنوات.. محامي فتاة التيك توك ’’حنين حسام‘‘ يكشف عن مفاجأة صادمة تنتظرها ويُبكي الكل !

انت الان تتابع خبر بعد الحكم بسجنها 3 سنوات.. محامي فتاة التيك توك ’’حنين حسام‘‘ يكشف عن مفاجأة صادمة تنتظرها ويُبكي الكل ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)
كشف محامي فتاة التيك توك حنين حسام، مفاجأة بعد الحكم عليها أمس بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار في البشر.
وقال محامي الفتاة بحسب اليوم السابع، إنه سيتقدم بطلب لخروج موكلته بعد نصف المدة التي قضت منها 21 شهرًا خلف القضبان، موضحًا أنها بذلك من الممكن أن تخرج قريبًا من السجن.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في التجمع الخامس، أمس الإثنين، بمعاقبة فتاة التيك توك حنين حسام، بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة الاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك"، بعدما قررت المحكمة إعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات.
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