شاهد .. الفنان المصري محمد رمضان يحذف منشور بفيديو غريب بعد أن تم فضحه.. والسبب صدم كل متابعيه !!

انت الان تتابع خبر الفنان المصري محمد رمضان يحذف منشور بفيديو غريب بعد أن تم فضحه.. والسبب صدم كل متابعيه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد أن نشر الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، عاد وحذفه بعد أن تمّ فضحه من قبل الجمهور.

تفاصيل منشور محمد رمضان الذي حذفه

في التفاصيل، أحدث الفنان المصري ​محمد رمضان​ بلبلة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدما قام بحذف إحدى المنشورات التي كان قد شاركها عبر صفحته الخاصة وتضمن المنشور فيديو يظهر فيه خلال تواجده في منزله وهو يشاهد إحدى حلقات مسلسله الرمضاني “​المشوار​” ويحتفل بتصدّره “تريند غوغل” في العديد من الدول.

وعلى الفور قام رمضان بحذف الفيديو بعد وروده عدد من الإنتقادات من المتابعين إعتبروا فيها أن المسلسل لم يحقق النجاح المطلوب.

المسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين وهو بطولة دينا الشربيني ومحمد رمضان، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة.

من جهةٍ أخرى، يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تضج بخبر مقتل شاب في حادثة الإسماعيلية بسبب الفنان المصري الشهير محمد رمضان، وما فعله في مسلسله السابق.

في التّفاصيل، بعد حادثة الإسماعيلية التي هزت الأرجاء المصرية إذ قتل شاب في الثلاثينيات من العمر في الشارع، بساطور ما أدى إلى فصل رأسه.

و وصفت وزارة الداخلية المصرية المتهم في بيان بالـ “مهتز نفسياً”، كما أشارت الوزارة إلى أن القاتل كان يقول كلمات غير مفهومة، و شرح حسن صديق، شقيق المجني عليه،أن الضحية ذهب لشراء الخبز من أحد المخابز في الإسماعيلية و لم يعد، حتى إكتشفوا مقتله.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنقسموا إلى قسمين، القسم الأول إتهم الفنان المصري ​محمد رمضان​ أنه السبب في ما حصل، خاصة وأن القاتل “مهتز نفسياً”، وهذا ما جعله يتقمص شخصيته التي قدمها في مسلسل “الأسطورة”، و دفعه ليعيش الدور بكافة تفاصيله، وأقدم على قتل الشاب.

متابعو رمضان رفضوا فكرة لومه على ما يحصل، بل على العكس أشادوا بأدائه في معظم المسلسلات التي قدمها، مؤكدين أن الإنسان الطبيعي عندما يشاهد رمضان يستمتع بما يقدمه، ويدرك أن كل ما يحصل هو “تمثيل” لا أكثر، ولا يمكن أن يتحمل أي شخص مسؤولية ما حدث سوا القاتل نفسه.