شاهد .. مطلقة ولديها إبن وحيد وسيصدمك عمرها واسمها الحقيقي.. أسرار مخفية وصادمة عن نجمة العاصوف3 .. (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر مطلقة ولديها إبن وحيد وسيصدمك عمرها واسمها الحقيقي.. أسرار مخفية وصادمة عن نجمة العاصوف3 .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/20 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

ريم عبد الله هي فنانة سعودية من مواليد 1987 م واسمها الحقيقي نورة العتيبي، بدأت مشوارها الفني في سن الـ 19 ولها أدوار عديدة في العديد من المسلسلات أبرزها طاش ما طاش والعاصوف.

كان ظهورها الأول على شاشة التلفاز في مسلسل طاش ما طاش بنسخته الخامسة عشر مع الثنائي المعروف عبدالله السدحان وناصر القصبي، ثم تابعت مشوارها الفني بعدة مشاركات وصلت إلى 30 مسلسل كما أن لها مشاركة سينمائية واحدة كانت في فيلم “وجدة “مع المخرجة السعودية هيفاء المنصور خلال العام 2012.

لم تدرس النجمة المتألقة السعودية ريم عبدالله الفن أو التمثيل لأن الفكرة كانت مرفوضة تماماً من قبل الأهل، كما أنها تزوجت وانفصلت عن زوجها قبل دخولها عالم التمثيل ولها منه ابن وحيد.

وذكرت ريم عبدالله في وقت سابق أنها كانت متزوجة وانفصلت عن زوجها، لأسباب عدم الاهتمام منه وتركيزها على عملها والتركيز عليه وإهمالها ومنزلها، وأنها لا ترفض الفكرة من الزواج ولكن بانتظار الرجل المناسب.

عرفت النجمة السعودية ريم عبدالله للجمهور عام 2016 في مسلسل طاش ماطاش مع النجم ناصر القصبي من ثم ظهرت في سلسلة أعمال فنية قوية كان آخرها وأبرزها مسلسل العاصوف 3 الذي يعرض حاليا.

وتجسد الفنانة ريم عبد الله دور جهير زوجة خالد الطيان الذي يجسد دوره الفنان السعودي ناصر القصبي.