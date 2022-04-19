شاهد .. ابعتي صورتك بالملابس الداخلية.. رجل وزوجته يتاجران بجسد القاصرات لأثرياء عرب ونهايتهم كانت لا تخطر على عقل !

انت الان تتابع خبر ابعتي صورتك بالملابس الداخلية.. رجل وزوجته يتاجران بجسد القاصرات لأثرياء عرب ونهايتهم كانت لا تخطر على عقل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

استمع فريق النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، لأقوال ضحايا تشكيل عصابي مكون من رجل وسيدة تخصصا في الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي تسهيلا للدعارة تحت ستار الزواج العرفي من رجال عرب محدد المدة مقابل مبالغ مالية بمنطقة الجيزة.



وقالت “نادية. أ” إحدى الضحايا: إنها تعرفت على المتهمة إيمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ولجأت إليها لتزويجها إلا أنها قامت باستغلال ظروف معيشتها الصعبة وضائقتها المادية وصغر سنها وعرضت عليها الزواج المؤقت لمدة أسبوع من رجل عربي الجنسية، فوافقت لاحتياجاتها المادية وطلبت منها تصوير نفسها بالملابس الداخلية لإرسالها إلى طالب الزواج فوافقت على طلبها.



وأوضحت، أن المتهمة قامت بإيوائها بمنزلها ثم أبلغتها في أحد الأيام برغبة أحد الأشخاص الأثرياء رغبته في الزواج بها، ثم أخذتها إلى المتهم الرئيسي برفقة عدد آخر من الفتيات للاختيار بينهن.



وأضافت “مروة. م” الضحية الثانية بأنها تعرفت على المتهمة الثانية أثناء عملها عاملة نظافة بأحد المقاهي وطالبتها بالبحث لها عن فرصة عمل نظرا لظروفها المادية السيئة ولرغبتها لإجراء عملية جراحية لوالدتها، فاستغلت حاجتها وعرضت عليها الزواج من رجل عربي الجنسية لمدة أسبوع مقابل الحصول على مبلغ مالي 10 آلاف جنيه فوافقت لصعوبة ظروفها المعيشية وأخبرتها بمكان وزمان التقابل معه.



وأشارت "نورهان. ن" الضحية الثالثة بأنها تعرفت على المتهمة الثانية إيمان عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واشتكت لها سوء أحوالها المادية واحتياجها الشديد للمال وتوطدت علاقتهما وقابلتها العديد من المرات بمسكنها وأعطتها مبالغ مالية.



وأوضحت أن المتهمة" إيمان" عرفتها بالمتهم أحمد فاستغلا حاجتها المالية وعرضا عليها تزويجها من رجل عربي الجنسية لمدة أسبوع مقابل مبلغ مالي 10 آلاف جنيه فوافقت لصعوبة ظروفها المعيشية والمادية.



وأضافت، أن المتهمة "إيمان" قامت بتهديدها وطلبت منها تصوير نفسها بالملابس الداخلية لإرسالها لطالب الزواج فوافقت واخبرتها بمكان وزمان التقابل معه واصطحبتها لذلك المكان المحدد صحبة المجني عليهم وتقابلوا مع المتهم أحمد فتم ضبطهم.