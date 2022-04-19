شاهد .. ما فعله باسم سمرة في الكواليس مخجل ! رحاب الجمل خرجت عن صمتها و كشفت المستور بكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر ما فعله باسم سمرة في الكواليس مخجل ! رحاب الجمل خرجت عن صمتها و كشفت المستور بكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة رحاب الجمل ممثلة مصرية مشهورة ولدت في محافظة دمنهور سنة 1974م بدأت العمل بالتمثيل سنة 1999م وشاركت في عدد كبير من الأعمال ألا أن أهم عمل شاركت به وحصلت على شهرتها الحقيقية بسببه في فيلم ( أحكي يا شهرذاد ) .

قيل عن الفنانة رحاب الجمل أنها سوف تزيح الستار عن نجمة المستقبل التي أعطي لها دورها في هذا الفيلم.

وعن خلافات الفنانة الكثيرة كانت قد كشفت "الجمل" عن أسرار خلافها مع الفنان المصري باسم سمرة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الصادمة عن أدوارها ودون خجل.

جاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على فضائية "المحور".

وقالت الفنانة عن سمرة كاشفة أسرار شتائمه إن : "تصريحاته لم تحدث وتعرض بالشتائم لنا خلال بروفة التصوير، و"كان وقتها مش في وعيه"، وأحاول تجاوز الأزمة، بسبب بنات باسم سمرة، وبعتذر لهم جداً لأني أم وأعرف إن خطواتي تؤثر على ابني".

وتابعت: "أعتذر لبنات باسم سمرة، عشان كبار ولا يستحققن أن يكنَّ في هذا الموقف، حتى لو كان والدهن قد أخطأ... بناته على راسي".

وعن زواجها قالت: "تزوجت وكذب عليَّ وقال إنه ضابط شرطة، ولكن بعد الزواج فوجئت إنه مش بيعرف يعوم في المياه، وأنه كذاب وليس ضابط، وتم القبض عليه لانتحاله صفة ضابط ولكنه في الحقيقة كان معاه شركة تكييفات".

وتابعت عن أدوارها الجريئة: "قبلت دور البنت السادية في الفيلم القصير، ووصلت الرسالة من غير ما ألبس عريان".

لتردّ بسمة: "كان فيه مشهد بس لا يصلح للعرض في رمضان".

كما وردّت الجمل على تصريحات الناقد طارق الشناوي التي قال فيها: "لا صوت يعلو فوق صوت الجنس في فيلم "بنت دار السلام"، قائلةً: "أنا جامدة وصدقته".