شاهد .. سألوا الفنان المصري ’’أحمد الفيشاوي‘‘ من من الفنانات نفسك تتجوزها ؟؟ اجابتة صادمة ولم يتوقعها أحد !

انت الان تتابع خبر سألوا الفنان المصري ’’أحمد الفيشاوي‘‘ من من الفنانات نفسك تتجوزها ؟؟ اجابتة صادمة ولم يتوقعها أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

في أكثر من لقاء متلفز كان قد صرح الفنان المصري الشاب أحمد الفيشاوي بأن الفنانة التي يرغب في الزواج منها هي الفنانة المصرية الشهيرة شيرين رضا.

وأشار الفيشاوي في كل لقاءاته التي سئل فيها عن الموضوع إلى أنه يوجد حب بينه و"رضا" ولكن لم يوفقهم الله للزواج.

ومؤخراً كانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بأخبار زواج الفنان المصري أحمد الفيشاوي من شيرين رضا بمهر أسطوري وضخم وصل لملايين الدولارات.

وشارك المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قالوا إنها من البروفا لحفل زفاف الفنانين وإن كانت الصور مزيفة فيما يتضح.

هذا وكانت لفنانة شيرين رضا، نفت الأمر وأكدت أنها والفنان أحمد الفيشاوي أصدقاء وأن تصريحاته السابقة بأنه طلب الزواج منها كانت هزار.

وأضافت أنا وأحمد الفيشاوي أصدقاء وهو بيحب بيهزر وكان بيهزر ولكن أنا مش هتجوز لا هو ولا غيره ومعنديش وقت للجواز.

وأوضحت من خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "فشلت في الجواز مرتين وتعلمت من صغري لما أفشل في حاجة مكررهاش مرة تانية وبصراحة مفيش حد اتجوزه وسخرت قائلة أنا حتى مش بتعاكس واللي عايز يتجوزني لازم يحارب ولا هو أنا هقدم نفسي على طبق من فضة".