أخبار اليمن : رصد 73 خرقاً لقوى العدوان خلال 24 ساعة

رصد 73 خرقاً لقوى العدوان خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 73 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 37 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، البيضاء، عمران، الحديدة وما وراء الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في سائلة الوراثي في المسرة بمديرية الصلو محافظة تعز، كما نفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية الصلو بتعز.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي ورغوان بمحافظة مأرب وحرض بمحافظة حجة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر تسجيل 30 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، صعدة، البيضاء، حجة والضالع.

