شاهد .. لن تصدق كم تقاضت الفنانة ’’تارا عماد‘‘ مقابل ظهورها في رامز موفي ستار.. لن تتوقع الرقم الضخم والخيالي !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضت الفنانة ’’تارا عماد‘‘ مقابل ظهورها في رامز موفي ستار.. لن تتوقع الرقم الضخم والخيالي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

وقت الفنانة تارا عماد ضحية في برنامج مقالب الفنان رامز جلال رامز موفي ستار اليوم الثلاثاء، والذي يعرض على قناة ام بي سي مصر، وشهدت الحلقة الكثير من المغامرات المثيرة.

وذكرت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أقاويل تفيد بأن الكابتن تقاضى مبلغ 25 الف دولار، فيما ذكر البعض أنها تقاضا فقط 18ألف دولار مقابل ظهورها في برنامج “رامز موفي ستار”.

لجدير بالذكر، أن برنامج "رامز موفي ستار" يقدمه الفنان رامز جلال برعاية الهيئة العامة الترفيه، وتم إطلاقه أول أيام شهر رمضان على قناة "MBC مصر".

وأظهر البرومو أن هناك عدد من نجوم الفن والكرة، سيقعون ضحايا لبرنامج “رامز”، ومنهم: درة، غادة عادل، تارا عماد، هنا الزاهد، هدى المفتي، حنان مطاوع، مايان السيد، عائشة بن أحمد، مي كساب.