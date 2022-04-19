شاهد .. بعد طلاقهما رسمياً.. مهنة زوجة أبو جبل سمارة يحيى تفجر ضجة واسعة وتشعل الأنترنت.. مفاجأة غير متوقعة !

انت الان تتابع خبر بعد طلاقهما رسمياً.. مهنة زوجة أبو جبل سمارة يحيى تفجر ضجة واسعة وتشعل الأنترنت.. مفاجأة غير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

تصدرت زوجة حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد أبو جبل، الأميرة سمارة يحيى، الترند عقب انفصالها رسميا عن زوجها.

حسمت سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر السابقة جدل انفصالها وطلاقها من حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك محمد أبو جبل.

بشكل مفاجئ أعلنت الجزائرية سمارة يحيى انفصالها عن اللاعب محمد أبو جبل، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستقرام.

وفي هذه السطور نستعرض أبرز المعلومات عن سمارة يحيى طليقة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل.

سمارة يحيى من مواليد دولة الجزائر، وقد حصلت سمارة على شهادة الليسانس في علم التسويق كما شاركت في دراساتٍ في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاتصالات.

وتتقن سمارة اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وقد دخلت عالم الموضة عن طريق الصدفة وبعد ترشيحاتٍ ودعمٍ من شقيقتها وعائلتها التي شجعتها على المشاركة في مسابقة ملكة جمال الجزائر حيث حصلت سمارة على لقب ملكة جمال الجزائر عام 2018 م، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال العرب وحصلت على اللقب عام 2019.

نشأت ملكة جمال الجزائر سمارة يحيى في أسرةٍ متعلمةٍ تحب الفن وتقدره، وبعد إنهاء سمارة لتعليمها وحصولها على لقب ملكة جمال الجزائر اتجهت نحو عالم الموضة لتعمل “موديل” تقوم بعرض آخر صيحات الموضة من الألبسة الصيفية والشتوية.

كما عملت سمارة يحيى كناشطة في مجال العمل الخيري والانساني وعرف عنها مشاركتها فى الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات فى بلادها الجزائر، كما أنخرطت فى جمعية خيرية تهتم بالرياضيين، وفى مصر تدعم مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة وربما يكون ذلك سبب تعرفها على أبوجبل من خلال اقامتها بعض الوقت فى مصر واهتمامها بالشان الرياضى ودعمه.

وفي إبريل من العام 2021، احتفل محمد أبو جبل الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بعقد قرانه على سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر.