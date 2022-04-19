شاهد .. أتتذكرون الفنانة ’’ندى رحمي‘‘ التي تنمرو عليها بسبب وزنها ؟ لن تصدق كيف أصبحت فاتنة بعد خسارة 100 كيلو !! (اتفرج صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)
فاجأت الفنانة والإعلامية ندى رحمي مؤخرَّا جمهورها بظهور جديد أثار صدمة بعد خسارتها الكثير من وزنها خلال الشهور الماضية وبحمية قاسية وعملية تخسيس.
وعند ظهورها الرشيق تلقت الفنانة العديد من التعليقات المميزة إذا قام العديد من المدونين بالتعليق على جلسة التصوير المنشورة مثنين على جمالها وهي الجلسة والتي رصدتها بعد إطلالتها الجديدة.
هذا وكانت قد أكدت الإعلامية والفنانة "ندى رحمي" أنها خسرت أكثر من 100 كليو بعد أن تنمر عليها جمهورها
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