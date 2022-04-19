شاهد .. طليقة شهاب جوهر تعلن زواجها وتكشف عن المهر والمفاجأة الكبرى والغير متوقعة في هوية العريس ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر طليقة شهاب جوهر تعلن زواجها وتكشف عن المهر والمفاجأة الكبرى والغير متوقعة في هوية العريس ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

أعلنت زينب الموسوي، طليقة شهاب جوهر، زواجها بصورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، كشفت فيها عن اسم العريس.

ونشرت زينب الموسوي، صورة يدها ممسكة بيد زوجها وعلت: عقد قران عبدالله العمر وزينب الموسوي".

يذكر أن طليقة شهاب جوهر ، زينب الموسوي كانت محط أنظار الجمهور خلال الفترة الماضية، وذلك بمجموعة من الفيديوهات التي كانت تثير التساؤلات حول علاقتها بطليقها، فبينما كان يعتبر البعض أن زينب الموسوي حزينة على انفصالها وترغب في استعادة طليقها، كان آخرون يعتبرون أنها تحاول أن تتجاوز المرحلة وتستكمل حياتها بعيداً عن الفنان الكويتي.

زينب الموسوي كانت حريصة على أن تشارك الجمهور أدق تفاصيلها، وكانت من وقت لآخر تتسبب في الهجوم على إلهام الفضالة بشكل غير مباشر، وذلك بسبب المقارنات التي كان البعض يضعها فيها مع النجمة الكويتية خاصة بعد أن اتُهمت الفضالة بأنها السبب في انفصال جوهر وزوجته.

وخرجت زينب الموسوي في أكثر من مقطع فيديو توجه فيه رسالة لمنتقديها وبينهم رسالة تسببت لها في إزعاج شديد وهي أنها ترغب في استعادة طليقها وأن ما تقوم بفعله ما هو إلا محاولات منها لإفساد زواج الفضالة وشهاب جوهر، وهو ما ردت عليه طليقة النجم الكويتي قائلة: "لأصحاب الأنفس المريضة اللي يدخلون عندي بالسناب، اللي بيسبون، اللي يذمون اللي يرغبوا يعورون قلبي، أنا ما راح أرد عليكم، الله يرد عليكم بكل اللي يبي فيني سوء أو يدبحني أو يأذيني يا رب أشوفه فيكم بالدنيا قبل الآخرة، أي شخص هيدخل يجرح بالكلام ويؤذيني بالمثل أشوفه فيكم".

ورداً على منتقديها أضافت طليقة شهاب جوهر: "أنا مو إنسانة لساني طويل ولا أحب أتكلم ولا أسولف، لكن راح أقولكم شي، لكن أي شخص يدخل بسنابي يتكلم وحش عني ما راح أقول قانون وحقت بالقانون، لا لا، لكن فيه رب ياخد حقي منهم حتى بظن السوء واللي ما يحب لي الخير الله يعطيكم نفس ما يتمنون، اللي يحبني الخير ربنا يعطيه، واللي ما يحب لي الخيرالله يعطيه مثل الل يتمناه لي، يا أيها الناس عليكم بنفسكم".

مهر زينب الموسوي نشرت طليقفة شهاب جوهر مجموعة من الصور التي كشفت تفاصيل حفل زواجها، ومن بين هذه الصور صورة استعرضت فيها خاتم الزواج، وتضمنت الصورة بطاقة مدون عليها قيمة المهر الذي بلغ 30 ألف دينار، وهو ما اعتبره متابعون استعراض لحياتها الشخصية، خاصة وأنها كانت تؤكد دائماً أنها ترغب في أن تكون حياتها بعيدة عن السوشيال ميديديا.

طليقة شهاب جوهر تعلن زواجها وتكشف عن المهر

كما تضمنت الصور الكثير من التفاصيل التي كشفت عن حفل الزواج، وبينها التجهيزات والهدايا التي تلقتها طليقة شهاب جوهر من زوجها.