شاهد .. عصام الحضري يكشف تفاصيل زواجه من غادة عبدالرزاق بكل صراحة ودون خجل .. الكابتن فضح المستور والمخفي عن الكل !

انت الان تتابع خبر عصام الحضري يكشف تفاصيل زواجه من غادة عبدالرزاق بكل صراحة ودون خجل .. الكابتن فضح المستور والمخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

في مقابلة مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة عبر قناة المحور تحدث عصام الحضري مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر عن اتهامه بخيانة زوجته مع فتاة مكسيكية.

وأوضحاً أنه لم يتعرض لأي أزمة مع زوجته بعد نشر الفتاة المكسيكية لتسجيلات بصوته قال فيها إنه يحبها.

وفي وقت سابق، كانت الشائعات دارت حول زواج عصام الحضري من الفنانة غادة عبدالرازق، بصورة عرفية، وهو الأمر الذي لم يتجاوز حد الشائعة، التي نفاها خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج 'شيخ الحارة': 'هو في شخص ممكن يتجوز مرة تانية'.

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق أيضًا نفت هذه الشائعة في إحدى لقاءاتها الإعلامية: 'زواجي من عصام الحضري ليس صحيحًا، الأمر لم يتخط الشائعات ولم تعد تزعجني مثل تلك الأمور، لأنني أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب'.

واضافة إلى ذلك شائعات زواجها السري التي تنطلق كل فترة وبانتظام ومن شخصيات مختلفة.. وكثيرا ما اختلفت غادة مع زميلاتها ومخرجي اعمالها.

ونفت غادة عبد الرازق ما تردد عن زواجها العرفي من لاعب كرة القدم عصام الحضري، مشيرة إلى أنه من قبيل الشائعات التي تتردد حولها بين حين وآخر، ولا تلقي لها بالاً.

وأضافت: "أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب".