شاهد .. الفرعون المصري محمد صلاح يستفز ’’أبو تريكة‘ بتصرف مفاجئ والأخير يلقنه درساً قاسياً لن ينساه !

انت الان تتابع خبر الفرعون المصري محمد صلاح يستفز ’’أبو تريكة‘ بتصرف مفاجئ والأخير يلقنه درساً قاسياً لن ينساه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

شن نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، في احدى المرات هجوماً على نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. وعاتب أبو تريكة محمد صلاح على تصرفه بعد إهداره ركلة جزاء، خلال مباراة فريقه في الدوري الممتاز. وصد حارس ليستر سيتي كاسبر شمايكل، ضربة جزاء نفذها صلاح خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي، التي انتهت بفوز الأخير 1-0. واعتبر أبو تريكة أن صلاح "تهرب" من الكرة بعد تنفيذه لضربة الجزاء، وانتابه الخوف، ووجه النجم المعتزل لزميله في صفوف الريدز نصيحة بألا يتأثر في الحالات المشابهة، لأن "اللاعب الكبير" لا يتأثر أبدًا.

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