شاهد .. لن تصدق من هو زوج النجمة المصرية آيتن عامر!.. فنان شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه وأشتهر بسرعة كبيرة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو زوج النجمة المصرية آيتن عامر!.. فنان شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه وأشتهر بسرعة كبيرة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنان محمد عز العرب ممثل مصري ولد في السابع من شهر سبتمبر لعام 1978، وقد شارك في العديد من الاعمال الفنية حيث ان مسلسل الاب الروحي كان اول عمل رسمي خاص به.

وقد بدأ محمد عملة كمصور من خلال المشاركة في تصوير فيلم الرهينة عام 2006، وقد شارك بعدها في العديد من الاعمال الفنية مثل مسلسل باب الحارة، وانتج أيضا مجموعة من الاعمال مثل مسلسل عنتر وبيسة، وفيلم زنقة ستات، وقد اعلن خطبته في الثامن من شهر مايو لعام 2015.

تزوجت الفنانة ايتن عامر من الفنان محمد عز العرب في عام 2015 وقد انجبت منه طفلتها الأولى واطلقت عليها اسم ايتين، وانجبت انها باسم يوسف في عام 2018.

وقد كان للفنانة ايتن دور كبير في الدراما المصرية وقد حققت الاعمال التي شاركت فيها نسبة عالية من المشاهدات وانتشرت بشكل كبير في مختلف انحاء الوطن العربي وقد تساءل العديد من الافراد عن زوجها بعد الشهرة الكبيرة التي حصلت وتبين انه احمد عز العرب.

وايتن عامر ممثلة من اصل مصري ولدت في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1990 بالإسكندرية المصرية، وقد بدأ في التمثيل في عام 2004، كما ان الاسم الحقيقي لها هو سمر.

وهي اخت الفنانة الممثلة وفاء عامر، وقد شاركت ايتن في العديد من الاعمال الفنية، فقد كان من المسلسلات التي شاركت فيها مسلسل السبع والصبايا، ومسلسل لحظة ميلاد، ومسلسل الزوجة الثانية، اما عن الأفلام فقد شاركت في فيلم شارع الهرم، وفيلم هرج ومرج وغيرها من الأفلام