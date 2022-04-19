شاهد .. عصام الحضري يفجر مفاجأة مدوية عن ما حدث في كواليس مباراة السنغال.. لن تصدق ما حدث مع اللاعبين وأغضب محمد صلاح ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عصام الحضري يفجر مفاجأة مدوية عن ما حدث في كواليس مباراة السنغال.. لن تصدق ما حدث مع اللاعبين وأغضب محمد صلاح ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

استضافت الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة جديدة من برنامج العرافة، المُذاع على فضائية المحور، مساء الأحد، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، الكابتن عصام الحضري.

وكشف الحضري خلال الحلقة عن كواليس عقب مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم، قائلًا: "عشان ندخل الأوضة في ممر كدا، كل لاعب بيخش بيأخذ اللي فيه النصيب مية أزايز، شباشب، توقعني إحنا خرجنا من الأوضة بعد قد ايه.. ساعتين وربع مش عارفين نخرج.. الجماهير نزلت الملعب تحتفل مع اللاعبين، والتصوير الناس كلها شايفاه".

وعن الجهاز الفني، قال: "كيروش والناس واللاعيبه كلها حزينة، دخل الدكتور أشرف صبحي اتكلم مع اللاعيبه، اللي قعد يعيط واللي زعلان واللي متعصب، ومحمد صلاح اتلكم وقال يزيدني شرف حضرت جيلين، أبو تريكة شوقي زيدان حضري، سعيد إني لاعبت معاكم، اتكلم في حتة إنه هو يعتزل، في وقت هزيمة ممكن يطلع منك أي حاجة بس لما تهدى بعد كدة الموضوع بيتغير ده حزن أو انفعال لحظي، الحاجات دي بتيجي من حزنك عدم وصولك لكأس عالم، حاسس إن الشعب المصري كان عايز يفرح".

وتابع:" كلنا حزننا عشان الشعب المصري، كنا عايزين نفرحه بأي حاجة"، لترد بسمة وهبه: "يعني انتوا مش عندكوا طموحات شخصية، تلعبوا كأس عالم، مش عايزة الشخصية المثالية دي ياكابتن"، ليرد الحضري: "هو في حد مش عايز يوصل كأس عالم، لما طلع الكلام من صلاح، أكيد كان حزين على عدم وصوله".