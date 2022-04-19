شاهد .. هجوم غير مبسوق من الجمهور على ابنة الفنانة أصالة ’’شام الذهبي‘‘ بسبب فطرها في رمضان مع زوجها في أوروبا !!

انت الان تتابع خبر هجوم غير مبسوق من الجمهور على ابنة الفنانة أصالة ’’شام الذهبي‘‘ بسبب فطرها في رمضان مع زوجها في أوروبا !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، نشرت الصور الأولى لها مع زوجها من شهر العسل، وذلك بعد احتفالهما بزواجهما مؤخراً في حفل كبير، وخطفت الأنظار برومانسيتها مع زوجها في شهر العسل والذي فضلا قضائه وسط الثلوج.

ونشرت شام الذهبي عدة صور لها على حسابها بانستقرام مع زوجها أحمد هلال، وذلك في أول ظهور لهما في شهر العسل، بعد احتفالهما بزواجهما مؤخراً، وشاركت شام الذهبي الجمهور عدة صور رومانسية لها مع زوجها في شهر العسل.

وكشفت عن أبرز لقطاتهما الرومانسية معاً، والذي يبدو انه في احدى الدول الأوربية، حيث ظهر الثنائي وسط الثلوج وهما يستمتعان بوقتهما، وكذلك عدة صور لهما أثناء تناول العشاء وجولاتهما في الشوارع وغيرها.

وعلقت شام الذهبي على صورها مع زوجها أحمد هلال في شهر العسل ووجهت إليه رسالة رومانسية وقالت: " معك بدأت حياتي للتو... إلى حياة مليئة بالمغامرة الدائمة والضحك والطعام الجيد".

ولاقت الصور تفاعل كبير من متابعيها على انستقرام، الذين هنأوها على زواجها وأعجبوا برومانسيتها مع زوجها، وكذلك هاجم البعض شام الذهبي واعتبرها بإنها لا تصوم رمضان هي وزوجها، في حين برر أخرين موقفها معتبرين انها في شهر العسل.

وكانت شام الذهبي قد احتفلت بزواجها في شهر مارس الماضي على أحمد هلال، وخطفت الأنظار في حفل زفافها الكبير والذي حضرته عائلتها بالكامل وعدد من نجوم الفن وعلى رأسهم إليسا ومحمد حماقي وتامر حسني وغيرهم، وسبقه حفل عقد قران عائلي، ونشرت شام الذهبي عدة صور من حفل الزفاف وعقد القران على حسابها بانستقرام ووجهت رسالة لزوجها وقالت: "أستطيع الآن أن أناديك زوجي".